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“Toplumun yüzde atmışı enfekte olmadan tam anlamıyla normalleşmemiz mümkün değil”

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“Toplumun yüzde atmışı enfekte olmadan tam anlamıyla normalleşmemiz mümkün değil”
“Toplumun yüzde atmışı enfekte olmadan tam anlamıyla normalleşmemiz mümkün değil”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, yapılan testlere rağmen pozitif vaka sayısının sıfır çıkmasını değerlendirdi.

“MALESEFİN MEALİ

Bu yazıyı aslında 21 Nisan’da yazmaya başladım. Sonradan bazı eklemeler çıkarmalar da yaptım. Yazıyı “Polemik olmasın” diye önce yayımlamak istemedim ama artık zaruri oldu.

Sağlık Bakanımız Dr. Ali Pilli, meclisteki konuşmasına “Maalesef sıfır pozitif” diye başlayınca olanlar oldu. Kimi dil sürçmesi olduğunu kimi de nükte yaptığından dem vurdu. Ben öyle düşünmüyorum.

Bence Sayın Ali Pilli kendini rahat ifade etmese de içinden geçeni söyledi. Çünkü o bir hekim. Ne olup biteceğini kestirebilecek bir donanımı var

Nitekim üç gün üst üste yapılan onca teste rağmen sıfır bulunması bana da “Eyvah” dedirtti. Neden mi? Neden olacak? Bir kere tamamımız toplumun yüzde atmışı enfekte olmadan ya da aşı yapılmadan bu beladan kurtulup tam anlamıyla normalleşmemiz mümkün değildir.

“O zaman devamlı sıfır çekerek bunun olması nasıl mümkün olacak” diye kendi kendinize hiç sordunuz mu? Ben eminim ki çok iyi bir hekim olan Ali Pilli bunu günde en az 10 defa düşünmektedir. Bundan dolayı da “Maalesef “diyerek başlamıştır. Dönemin idarecisi olarak onun da arzusu bizim gibi günde 3—10 hastayla sağlık kapasitemizi zorlamadan toplumsal bağışıklığı sağlamaktır.

KISACASI “Maalesef”in arkasındaki gerçek budur diye en azından ben düşünüyorum.

Sağlıklı günler olsun”

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