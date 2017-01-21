Toprağımı sevdiğim gibi seni sevdim...

Dün gibi, bugün gibi aslında,

Çok uzun zaman evvel olmayan, belki de olan...

Bir aşk hikayesinde...

Belki de senin, belki de benim, belki de kimsenin...

Sanki uzak bir coğrafyada uzansam tutarım misali,

Şahinlerin mor dağlarda gezdiği...

Gecenin karanlık ve kadife gibi aydınlık örtüsünde yürüdükçe çoğalan patikalar...

Bazen umudun tükenme noktasına geldiği yine de her defasında sonuna kadar gidilen yol, sevda yolu, özgürlük yolu...

Gecenin gündüze karıştığı, gündüzün geceye karıştığı çok uzun zaman dilimlerinde seni göremedim...

Başımı kaldırıp eflatun mavisi gökyüzüne baktığımda dünyanın tüm sıcaklığı düşer yüreğime...

Sanki sen varsın gibi,

Sanki sen yoksun gibi...

Ve yaşarken böylece, bunları hissetmek korkuttu beni..

Zamanı bilmemek korkuttu, seni görmemek korkuttu...Senden sonra zamanı bilmemek adına saat takmadım.

Zaman geçtikçe korkum geçti, insan öğreniyor, öğrendiği diğer şeyler gibi, aklında ve zikrinde olan, istemedikten sonra oradan çıkmaz diye...

Yani uzun lafın kısası çok şey değişmiş görünse bile aslında hiç birşey değişmedi.

Sevgi terketmez, bırakmaz da...Sevdiğin insan fiziksel olarak yanında yoksa bile varlığı ve aşkı ile yanındadır. O yüzden sanılanın aksine biz birbirimizi terk etmemişiz...Senin defalarca bana anlatmaya çalıştığın gibi yani...

Dün gece kitaplarıma bakarken, içlerinden birinde aşağıda bana yazdığın bir notu buldum...

“Toprağımı sevdiğim gibi sevdim seni,

Özgürlüğümü sevdiğim gibi sevdim seni...

Yüzyıl gibi bazen,

Saniyeler gibi bazen;

Hissettim yokluğunu...

Yine de aklımın ucundan değil, ruhumdan bir zerre bile gitmedin...

Tespihte bir sen, bir de yine sen”...

Karmakarışık gibi görünen yaşamda,

Aslında herşeyin bir ölçü ve dengede olduğunu,

Aslında içimizdeki kaybetme korkusundan ötürü çoğu zaman yaşadığımız zamanları belki de yeterince tadına vara vara yaşayamamak...Sonra da bunu anlamak...

Günlük, mevsimlik, yıllık, sezonluk olarak yaşadığınız ilişkilerinizi lütfen aşk ile karıştırmayınız...

Bu size de, karşınızdakine de haksızlık olmaz, aşk gibi içinde sonsuzluk ve koşulsuzluk barındıran mucizeye haksızlık olur.

Uğruna herşeyi göze alacak kadar sevmektir aşk...