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Toprak aranıyor, bulunamıyor!

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Yamaçköy’de 25 Ekim’de kaybolan 39 yaşındaki Meryem Toprak 5 gün süren yoğun aramalara rağmen bulunamadı. Kaynak: Meryem Toprak tüm aramalara rağmen bulunamadı
Toprak aranıyor, bulunamıyor!

Yamaçköy’de 25 Ekim’de kaybolan 39 yaşındaki Meryem Toprak 5 gün süren yoğun aramalara rağmen bulunamadı.

Aramalarla ilgili TAK muhabirine bilgi veren Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş,  5 gün boyunca 45 kilometrekarelik alanda yoğun arama yapıldığını ancak sonuç alınamadığını ifade etti.

Öztaş, aramalara Geçitkale  Belediyesi ile  bazı belediyelerin yanı sıra,  Sivil Savunma Teşkilatı,  Polis Özel Harekat Birimi,  Askeri Özel Birlik ve vatandaşların katıldığını,  drone ve termal kameralarla  aramalar yapıldığını, bölgedeki kuyulara dahi bakıldığını ifade etti.

İHA ve SİHA’lardan da destek istendiğini söyleyen Öztaş,  Meryem’in hiçbir izine rastlanmadığını söyledi.

“Son umudumuz, av günü avcıların bulmasıydı” diyen Öztaş, 5 günün sonunda geniş çaplı aramanın  sonlandırıldığını söyledi.

Polis Basın Subaylığından elde edilen bilgiye göre ise, geniş çaplı arama sonlandırılırken,  bölge polisi tarafından devriye şeklinde aramalar devam ediyor.

Meryem Toprak 25 Ekim’de kaybolmuş,  ardından  geniş çaplı arama başlatılmıştı. Geçitkale Belediyesi, arama çalışmaları için çağrıda bulunurken,  ailesi de sosyal medyadan bulunması için çağrı yaparak  bulana ödül vereceğini duyurmuştu.

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