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'Toprak Dede' lakaplı TEMA Onursal Başkanı Hayrettin Karaca toprağa veriliyor

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'Toprak Dede' lakaplı, TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca bugün toprağa veriliyor.
'Toprak Dede' lakaplı TEMA Onursal Başkanı Hayrettin Karaca toprağa veriliyor

'Toprak Dede' lakaplı, TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca bugün toprağa veriliyor.

Karaca için ilk tören Cemal Reşit Rey Salonu’nda düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Çok özel bir insandan bahsediyoruz. Hepimiz topraktan geldik toprağa gidiyoruz. Marifet tabii o toprağın değerini bilmek. Bunu hepimize hissettirdi yaptıklarıyla" dedi.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, bir kanatlarını kurulmuş gibi hissettiklerini söyledi.

97 yaşında hayatını kaybeden Karaca’nın bugün kılınacak öğle namazının ardından defnedilmesi bekleniyor.

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