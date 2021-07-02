Toprak Ürünleri Kurumu 2021 ürünü zahire ödemelerine başlıyor

zahire üreticilerinin hak ettiği miktarlarının ödenmesi işlemleri bugün itibarı ile başlamıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 25/05/2021-25/06/2021 döneminde (her iki tarih de dahil) alımını gerçekleştirdiği toplam 15,906.42 ton 2021 ürünü zahire için tahakkuk eden brüt 35,497,550.0 Türk Lirasından, zahire üreticilerinin hak ettiği miktarlarının ödenmesi işlemleri bugün itibarı ile başlamıştır.

25/06/2021 tarihinden sonra TÜK’e ürün teslim eden üreticilerimiz, ürün verdikleri haftayı takip eden hafta içinde ödemelerini alacaklardır.

Hak sahibi zahire üreticilerinin vermiş oldukları ürünlere karşılık hak ettikleri alacaklarını tahsil edebilmeleri için alacaklarını gösteren “Müstahsil Makbuzlarının” orijinalleri ile birlikte Creditwest Bank Ltd.’in herhangi bir şubesine müracaat ederek işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Hak sahibi zahire üreticileri, bankada yapılacak işlemler için herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Toprak Ürünleri Kurumu tarafından Bankaya bildirilen net hak ediş miktarları kesintisiz olarak hak sahibi üreticilerimize ödenecektir.

Değerli zahire üreticilerimize saygı ile duyurulur.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı