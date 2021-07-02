  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Toprak Ürünleri Kurumu 2021 ürünü zahire ödemelerine başlıyor

» »
zahire üreticilerinin hak ettiği miktarlarının ödenmesi işlemleri bugün itibarı ile başlamıştır.
Toprak Ürünleri Kurumu 2021 ürünü zahire ödemelerine başlıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 25/05/2021-25/06/2021 döneminde (her iki tarih de dahil) alımını gerçekleştirdiği toplam 15,906.42 ton 2021 ürünü zahire için tahakkuk eden brüt 35,497,550.0 Türk Lirasından, zahire üreticilerinin hak ettiği miktarlarının ödenmesi işlemleri bugün itibarı ile başlamıştır.

25/06/2021 tarihinden sonra TÜK’e ürün teslim eden üreticilerimiz, ürün verdikleri haftayı takip eden hafta içinde ödemelerini alacaklardır.

Hak sahibi zahire üreticilerinin vermiş oldukları ürünlere karşılık hak ettikleri alacaklarını tahsil edebilmeleri için alacaklarını gösteren “Müstahsil Makbuzlarının” orijinalleri ile birlikte Creditwest Bank Ltd.’in herhangi bir şubesine müracaat ederek işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Hak sahibi zahire üreticileri, bankada yapılacak işlemler için herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Toprak Ürünleri Kurumu tarafından Bankaya bildirilen net hak ediş miktarları kesintisiz olarak hak sahibi üreticilerimize ödenecektir.

Değerli zahire üreticilerimize saygı ile duyurulur.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sterlin 12'nin Altında02 Temmuz 2021 Cuma 09:15
  • Tozlu hava bugün itibaren etkili olacak02 Temmuz 2021 Cuma 08:59
  • KOOP-SEN Grevine Devam Ediyor02 Temmuz 2021 Cuma 08:55
  • Avcıoğlu: Kene dediğiniz üretici firmadan doğrudan alım yöntemi ile mi alacaksınız Sn. Arıklı?02 Temmuz 2021 Cuma 08:44
  • Taner Ulutaş yazdı... Pazarlıklar ülkesi KKTC’de, neler pazarlanıyor?02 Temmuz 2021 Cuma 08:36
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?02 Temmuz 2021 Cuma 08:34
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (2 Temmuz 2021)02 Temmuz 2021 Cuma 08:30
  • Erhürman: Adına 'hükümet' dediğiniz bu felaketi giderek rezalete çeviriyorsunuz01 Temmuz 2021 Perşembe 23:31
  • Vaka sayısında korkutan artış!01 Temmuz 2021 Perşembe 20:52
  • CTP Eylemlerine Girne'de Devam Etti01 Temmuz 2021 Perşembe 18:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti