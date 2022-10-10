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Toprak Ürünleri Kurumu 3 milyon 38 bin 630 ABD doları borçlandı

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Toprak Ürünleri Kurumu 3 milyon 38 bin 630 ABD doları borçlandı
Toprak Ürünleri Kurumu 3 milyon 38 bin 630 ABD doları borçlandı

KKTC Merkez Bankası, Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Maliye Bakanlığınca 94 gün vadeli 3 milyon 38 bin 630 ABD ı değerinde İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu ihracı gerçekleştirdi.

Bono ihracında faiz oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi. Söz konusu hazine bonosu bedelinin Maliye Bakanlığı’na aynı şartlarda geri ödenmesi için Toprak Ürünleri Kurumu ile Maliye Bakanlığı arasında İkraz Sözleşmesi imzalandı.

Toprak Ürünleri Kurumu söz konusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla, SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacak.

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