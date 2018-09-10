Toprak Ürünleri Kurumu, arpa hibesi programını başlattı

Tartım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Veteriner Dairesi’ne, Haziran 2018 küçükbaş hayvan bildiriminde bulunmayan küçükbaş hayvan besleyicilerinin mağdur olmamaları için ivedi olarak bildirimlerini yapmaları ve alacakları belgeyi, Toprak Ürünleri Kurumu’na iletmeleri gerekmektedir.

Yine, küçükbaş hayvan besleyicilerimizin hibe yemlik arpalarını almak isteyecekleri Toprak Ürünleri Kurumu Şubesinden telefon aracılığıyla gün talep etmeleri, işlerin aksamaması ve zamanın en iyi şekilde kullanılması açısından yararlı olacaktır.

Toprak Ürünleri Kurumu Şubelerinin telefonları aşağıdaki gibidir.

Güzelyurt Şubesi 714 11 67

Haspolat Şubesi 233 54 16

Akdoğan Şubesi 377 73 18

Geçitkale Şubesi 373 33 19

İskle Şubesi 371 25 06

Kumyalı Şubesi 375 50 80

Mağusa Ambar No:4 Şubesi 0533-8647343