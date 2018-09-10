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Toprak Ürünleri Kurumu, arpa hibesi programını başlattı

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Toprak Ürünleri Kurumu, küçükbaş hayvan besleyicilerine anaç küçükbaş hayvan başına hibe olarak yemlik arpa verilmesi uygulamasına, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü (bugün) itibarıyla başladı.
Toprak Ürünleri Kurumu, arpa hibesi programını başlattı

Tartım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Veteriner Dairesi’ne, Haziran 2018 küçükbaş hayvan bildiriminde bulunmayan küçükbaş hayvan besleyicilerinin mağdur olmamaları için ivedi olarak bildirimlerini yapmaları ve alacakları belgeyi, Toprak Ürünleri Kurumu’na iletmeleri gerekmektedir.

 

Yine, küçükbaş hayvan besleyicilerimizin hibe yemlik arpalarını almak isteyecekleri Toprak Ürünleri Kurumu Şubesinden telefon aracılığıyla gün talep etmeleri, işlerin aksamaması ve zamanın en iyi şekilde kullanılması açısından yararlı olacaktır.

 

Toprak Ürünleri Kurumu Şubelerinin telefonları aşağıdaki gibidir.

 

Güzelyurt Şubesi                              714 11 67

Haspolat Şubesi                                233 54 16

Akdoğan Şubesi                               377 73 18

Geçitkale Şubesi                               373 33 19

İskle Şubesi                                       371 25 06

Kumyalı Şubesi                                375 50 80

Mağusa Ambar No:4 Şubesi           0533-8647343

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