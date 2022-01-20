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Toprak Ürünleri Kurumu Patates Üreticisine Prim Ödemesi Yapacak

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Toprak Ürünleri Kurumu piyasa düzenleyici görevini yerine getirebilmek ve üreticiletin ürünlerini değerinde satılabilmesine olanak vermek adına 2021 İlkbahar  Ürünü patates alımı yapmıştı.
Toprak Ürünleri Kurumu Patates Üreticisine Prim Ödemesi Yapacak

Toprak Ürünleri Kurumu piyasa düzenleyici görevini yerine getirebilmek ve üreticiletin ürünlerini değerinde satılabilmesine olanak vermek adına 2021 İlkbahar  Ürünü patates alımı yapmıştı.

 

Alım döneminde, satış fiyatları ve masraflar sonucu kar edilmesi durumunda, bunun üreticilere prim olarak yansıtılması kararlaştırılmıştı.  Kurumun patates satışlarından elde ettiği gelir üzerinden yapılan hesaplama sonucu, patates üreticilerimize 30 Kuruş/Kilogram prim ödemesi yapılacaktır.

 

2021 İlkbahar ürünü patates hasat döneminde, ürünlerini Toprak Ürünleri Kurumu’na teslim eden patates üreticilerimiz, prim çeklerini yarından itibaren Toprak Ürünleri Kurumu’ndan alabileceklerdir.

 

Patates Üreticilerimize Önemle Duyurulur.

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