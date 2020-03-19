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Toprak Ürünleri Kurumu’na İthal Et Getirme Yetkisi Verildi

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Toprak Ürünleri Kurumu’na İthal Et Getirme Yetkisi Verildi
Toprak Ürünleri Kurumu’na İthal Et Getirme Yetkisi Verildi

Bakanlar Kurulu ithal et getirme yetkisini, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’na verdi.
 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkemizin içinden geçmekte olduğu olağanüstü koşullar çerçevesinde, turizm ve eğitim sektörünün durumu  da değerlendirilerek,   arz talep dengesini  bozmayacak bir ortam hedeflendiği belirtildi.
 

Ülkede şu an itibarıyla herhangi bir et açığı olmadığı ifade edilen açıklamada, Ülkede et açığının oluşması ve fiyatlarda fahiş artışların meydana gelmesi durumunda, Kurumun almış olduğu yetkiye dayanarak, halkın yüksek fiyattan et tüketmesinin önüne geçmek için gerekeni yapacağı kaydedildi.

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