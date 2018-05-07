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Toprak Ürünleri Kurumu’ndan patates üreticilerine duyuru!

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Toprak Ürünleri Kurumu’ndan patates üreticilerine duyuru!
Toprak Ürünleri Kurumu’ndan patates üreticilerine duyuru!

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 9 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Patates Üretim Sözleşmesi yaptığı patates üreticilerinden patates alımlarına başlanacağını açıkladı.

TÜK’den yapılan açıklamaya göre, patates alımlarının, Kurum’un Gazimağusa’daki Patates Paketleme şubesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, yine 9 Mayıs 2018 Çarşamba gününden itibaren talepte bulunan patates üreticilerine, Toprak Ürünleri Kurumu’nun Gazimağusa Patates Paketleme Şubesinde, Paketleme Hizmeti ile Soğuk Hava Deposu Muhafaza
Hizmeti verilmeye başlanacağı kaydedildi.

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