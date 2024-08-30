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Toprak Ürünleri Kurumu’ndan Yemlik ve Tohumluk Arpa Ödemeleri Duyurusu

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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), yemlik ve tohumluk arpa ödemelerinin 3 ve 4 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu
Toprak Ürünleri Kurumu’ndan Yemlik ve Tohumluk Arpa Ödemeleri Duyurusu

. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz itibarıyla alınan yemlik ve tohumluk arpa hasadı ödemeleri, arpanın kuruma teslim tarihine göre planlanmış olup, ödemeler çekle yapılacak. Çekler, üreticilerin en yakın TÜK şubelerinden alınabilecek.

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kurumumuz, ülkemiz çiftçisinin mevcut zor ekonomik şartlardan en az şekilde etkilenmesini sağlamak ve emeğinin karşılığını erken zamanda alması adına yemlik ve tohumluk arpaların ödemelerini kendi imkanlarıyla yapma çalışmalarını tamamlamıştır” ifadelerini kullandı. Uzun, 5 Temmuz’da arpasını teslim eden üreticilerin 3 Eylül’de, 8 Temmuz’da teslim eden üreticilerin ise 4 Eylül’de ödemelerini alacaklarını belirtti.

Bu adım, çiftçilerin ekonomik yükünü hafifletmek ve üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında almasını sağlamak amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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