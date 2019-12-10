Topraktan böcek ilacı ürettiler; hedef 1 milyon liralık ciro

Kahramanmaraş’taki Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Işıkber ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Sağlam, önümüzdeki yıl 1 milyon liralık ciro hedefliyor.

‘Organik tarımda kullanılabilir’

Sağlam, Türkiye’de TÜBİTAK’ın desteğiyle geliştirdikleri ürünün kimyasal içermeyen, yenilebilen, insanlara ve hayvanlara zararı olmayan, organik tarımda da kullanılabilecek bir ilaç olduğunun altını çizdi.

İlacı, Türkiye’de 125 milyon rezervi bulunan diatom toprağından elde ettiklerini anlatan Işıkber ise şöyle devam etti: “Türkiye’nin değişik yerlerinden diatom toprağı topladık. Bunları farklı böcek gruplarına, özellikle depo zararlısı bitlere, böceklere karşı test etik. 100 numunenin hepsinin farklı etkinliklere sahip olduğunu gördük. Daha sonra bu ürünlerin karışımlarını test ederek en etkili olan üç farklı diatom toprağından bir karışım elde ettik.”Diatom toprağının en önemli avantajının kimyasal olmaması olduğunu vurgulayan Işıkber, “Böcekleri fiziksel yollar öldürmektedir yani böcek gezerken tozu vücuduna temas edip derideki yağ ve suyu emiyor ve bunun sonucunda böcek su kaybederek, kuruyarak ölüyor. Bu, organik tarımda da çok rahatlıkla kullanılabilecek bir üründür” dedi.

Özgür Sağlam, Türkiye’nin Dünya Tarım Örgütü verilerine göre yurt dışından satın alınan böcek ilaçlarına 530 milyon lira ödendiğini vurgulayarak, “Böcek ilacının alternatifi olarak geliştirdiğimiz bu ürün tamamen doğal bir üründür” dedi.

Tohumculuk, kanatlı hayvan ve evcil hayvan sektöründe kullanım alanına sahip iki ürün geliştirdiklerini belirten Sağlam şunları söyledi: “TÜBİTAK’tan aldığımız desteklerin toplamı olan 500 bin lirayı birinci yılda tamamen amorti ettik. Üretim kapasitemizi, makine parkımızı geliştirerek üçe katlamayı hedeflemekteyiz ve dolayısıyla önümüzdeki yıl toplam ciro hedefimiz 1 milyon lira.”

Avrupa’daki firmalarla temas kurduklarını belirten Sağlam, ürünü ihraç etmek için de girişimlerde bulunduklarını söyledi.