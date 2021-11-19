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Topraktan mamül testileri sakladığı yerden alırken suçüstü yakalandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Topraktan mamül testileri sakladığı yerden alırken suçüstü yakalandı

18.11.2021 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Pamuklu köyü ağıllar mevkiindeki ormanlık alan içerisinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.D.(E-35) tarafından saklamış olduğu yerden almak istediği sırada; eski eser niteliği olduğu düşünülen 26 adet muhtelif ebatlarda topraktan mamül testi, 3 adet bilezik, 1 adet küçük metal heykel, 1 adet siyah renk üzeri işlemeli taş ve               1 adet büyük metal baş heykeli tespit edilerek emare olarak alınmış ve bahse konu şahıs suçüstü tutuklanmıştır.

Olay ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.K(E-32), M.T.(E-44), B.B.(E-46) ve M.K.(E-46) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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