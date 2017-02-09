Topuk Dikeni için Pulbiberli Bitkisel Tedavi

İbrahim Saraçoğlu’ndan Topuk Dikeni için Doğal Tedavi

TOPUK DİKENİ NEDİR, NEDEN OLUŞUR?

Topuk dikeni; topuk kemiğinin alt kısmında yani ayak parmaklarını topuğa bağlayan kısımda kalsiyumun birikmesiyle oluşan ince ve sivri bir kemik çıkıntısıdır. Genellikle topuklarda oluşan ağrının topuk dikeninden kaynaklandığı, sabah uyandığında veya uzun bir süre oturduktan sonra kalktığında anlaşılır. Çünkü günlük ayak ağrıları gece boyunca topuklarda toplanır. Topuk dikeni problemi yaşayanlar uzun süre oturup kalktıktan sonra da ağrı ve acıyı daha fazla hissederler. İlk basışta acı çok hissedilse de zamanla azalır. Ancak yorgunlukla birlikte tekrar artmaya başlar.

★ Topuk dikeni rahatsızlığı ilerlediği durumlarda yürüme de çok zorluk yaşanabilir. Düz taban gibi genetik faktörler, uzun süre ayakta kalmak, yanlış ayakkabı tercihleri veya kilo gibi problemeler topuk dikenini tetikleyen nedenlerdir.

Başlangıcında ve ilerlediğinde kişinin yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen bu rahatsızlığa karşı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu doğal bir tedavi yöntemi önermektedir.

Topuk dikeni hastası zamanında tedavi olmazsa yürüyüş kalitesinde bozukluk, ayak ve bacak kaslarında zayıflama ve gerginlik olur. Zamanla diz ve kalça kemiği ile belde ağrılara başlar. Bu ağrılar daha fazla ilerlemeden sadece 2 malzemeyle evde doğal yöntemlerle topuk dikeni tedavisine başlayabilirsiniz.