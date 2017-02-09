 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.249
  • Altın 148,423
  • Dolar 3,7217
  • Euro 3,9731
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKATopcuköy’de 1 Kişi Köpekle Ve Ruhsatsız Av Yaparken Yakalandı

Topuk Dikeni için Pulbiberli Bitkisel Tedavi

»
Topuk Dikeni için Pulbiberli Bitkisel Tedavi
İbrahim Saraçoğlu’ndan Topuk Dikeni için Doğal Tedavi

TOPUK DİKENİ NEDİR, NEDEN OLUŞUR?

Topuk dikeni; topuk kemiğinin alt kısmında yani ayak parmaklarını topuğa bağlayan kısımda kalsiyumun birikmesiyle oluşan ince ve sivri bir kemik çıkıntısıdır. Genellikle topuklarda oluşan ağrının topuk dikeninden kaynaklandığı, sabah uyandığında veya uzun bir süre oturduktan sonra kalktığında anlaşılır. Çünkü günlük ayak ağrıları gece boyunca topuklarda toplanır. Topuk dikeni problemi yaşayanlar uzun süre oturup kalktıktan sonra da ağrı ve acıyı daha fazla hissederler. İlk basışta acı çok hissedilse de zamanla azalır. Ancak yorgunlukla birlikte tekrar artmaya başlar.

★ Topuk dikeni rahatsızlığı ilerlediği durumlarda yürüme de çok zorluk yaşanabilir. Düz taban gibi genetik faktörler, uzun süre ayakta kalmak, yanlış ayakkabı tercihleri veya kilo gibi problemeler topuk dikenini tetikleyen nedenlerdir.

Başlangıcında ve ilerlediğinde kişinin yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen bu rahatsızlığa karşı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu doğal bir tedavi yöntemi önermektedir.

Topuk dikeni hastası zamanında tedavi olmazsa yürüyüş kalitesinde bozukluk, ayak ve bacak kaslarında zayıflama ve gerginlik olur. Zamanla diz ve kalça kemiği ile belde ağrılara başlar. Bu ağrılar daha fazla ilerlemeden sadece 2 malzemeyle evde doğal yöntemlerle topuk dikeni tedavisine başlayabilirsiniz.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sigarayı bırakmanız için 10 önemli neden!07 Şubat 2017 Salı 11:38
  • Akciğer kanseri belirtileri ve nedenleri07 Şubat 2017 Salı 11:08
  • 14 Şubat sevgililer günü sevgiliye sürpriz hediye07 Şubat 2017 Salı 10:56
  • Cinsel İstismar Nedir? Ebeveynlerin Görevleri Nelerdir? Nasıl Önlenir?07 Şubat 2017 Salı 10:17
  • Metabolizma hızlandırıp kilo vermeye yardımcı 3 besin06 Şubat 2017 Pazartesi 13:36
  • Çift dil konuşmak Alzheimer'dan korunmaya yardımcı06 Şubat 2017 Pazartesi 11:00
  • Sinüzite yol açan faktörler neler?06 Şubat 2017 Pazartesi 10:45
  • Sağlıklı sperm için sadece baba olmayı istemek zorunda değilsiniz...05 Şubat 2017 Pazar 22:10
  • Ani hava değişikliği hastalık nedeni04 Şubat 2017 Cumartesi 16:20
  • Kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlar04 Şubat 2017 Cumartesi 16:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti