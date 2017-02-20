Topuklu ayakkabı alırken önem vermeniz gereken 8 detay

Topuklu ayakkabı modelleri, giyim ürünleri içinde tutkuya dönüşen parçalardan biri olarak karşımıza çıkar. Hatta birçok kadın topuklu ayakkabı giymeden sokağa çıkmaz.

Daha uzun boylu, daha zayıf ve daha zarif görünmenizi sağlayacak olan topuklu ayakkabılar kendinize olan güveninizin artmasını da sağlayacağından dolayı topuklu ayakkabı kullanmak kadınlar için bir statü göstergesi olarak da sayılır. Ancak çoğu zaman satın aldığınız topuklu ayakkabılarla ilgili ayaklarınızın rahatsız olmasına neden olabilecek sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bazı püf noktalarına dikkat ederseniz, satın aldığınız topuklu ayakkabılarla ilgili sıkıntı yaşamak zorunda kalmazsınız.

Topuklu ayakkabı alırken nelere önem vermelisiniz? İşte işinize yarayabilecek 8 detay:

1- Ayakkabı alışverişlerinizi akşamları yapmalısınız.

Gün içerisinde sürekli olarak ayakkabılarınızın içinde olmanız sebebi ile ayaklarınızın şişmesi gibi bir problemle karşılaşabilirsiniz. Ayaklarınız şiştikçe yeni aldığınız ayakkabıların ayaklarınızı çok daha fazla sıktığını görebilirsiniz. Bu durum ayakkabıların ayağınızı vurmasına neden olacağı gibi ayağınızda oluşan yaralar sebebi ile yürürken sıkıntı yaşamanız kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple ayakkabı alışverişlerinizi akşam saatlerinde yapmanız daha doğru olacaktır. Bu sayede gün içinde de gün sonunda da ayakkabılarınızın içinde rahat edebilmeniz mümkün olacaktır.

2- Ayakkabı denerken her iki çifti de denemeye özen gösterin.

Pek çok kadın ayakkabı satın alırken sadece çiftin sağ tekini denemektedir. Sağ tekini denemenin yeterli olacağını ve her iki ayağın da eşit ölçülerde olduğunu düşünüyor olması sebebi ile pek çok kadın ayakkabı çiftlerinden birinin ayağa tam uyması, diğerinin ise daha küçük gelmesi gibi bir problemle karşılaşabiliyor. Bu sorunlarla karşılaşmak istemiyor ve gün içerisinde bu durumun yaşattığı sıkıntıları yaşamak istemiyorsanız ayakkabı alışverişleriniz sırasında her iki ayakkabıyı da denemeniz büyük bir önem taşır.

3- Geniş ve kısa topuklu ayakkabıları tercih edin.

Topuklu ayakkabılarla yürümek pek çok kadın tarafından ip üzerinde yürümek olarak tanımlanabilmekte. Özellikle ince ve çok yüksek topuklara sahip olan ayakkabılar söz konusu olduğunda, bu durumun ciddi rahatsızlıklar yaşattığını görebilmek mümkündür. Başta ayak bileği burkulmaları gibi sıkıntılar yaşamanıza neden olacak bu ayakkabılar yerine daha geniş ve kısa topuklara sahip olan ayakkabıları tercih etmeniz sizin için daha doğru olacaktır.

4- Sivri burunlu ayakkabılardan uzak durun.

Yapı itibari ile ayaklarınızın ön kısımlarının geniş topuk kısmının dar olduğunu görebilirsiniz. Sivri burunlu olan ve ayak parmaklarınızın büzüşmesine neden olabilecek ayakkabılar kullanırsanız bu durum gün içerisinde ayaklarınızın çok fazla ağrımasına neden olabilir. Bu sebeple ayaklarınızın doğal şeklini korumak ve daha rahat bir şekilde hareket edebilmek için sivri burunlu ayakkabılardan uzak durmanız daha doğru.

5- Ayakkabıların iç kısmının yapısı önemli.

Ayakkabılarınızı giyerken, bir süre sonra esneme yaşayabilirsiniz. Bu esneme ile birlikte ayakkabınızın iç kısmının tabanında kaygan bir malzeme kullanılmış olması yürürken sizi sıkıntıya sokacaktır. Ayrıca sert olması da büyük bir ayak ağrısı yaşamanıza neden olacağından özellikle uzun süren günler için çok yanlış bir tercih olacaktır. Bu bakımdan ayakkabı satın alırken iç kısmının yapısına dikkat etmeniz yararınıza olacaktır.

6- Ayakkabıların parmak ucu yüksekliğine dikkat edin.

Parmaklarınızın geleceği uç kısımlarının ayakkabının içinde parmaklarınızın tam olarak oturmasına olanak sağlaması gerekir. Ayak parmaklarınız yapıları gereği ayak tabanınızdan biraz daha yüksektir. Bu yüzden topuklu ayakkabılarınızda uç kısımların parmaklarınızı kıvıracak yeterli yüksekliğe sahip olmasına dikkat etmeniz gerekir.

7- Ayaklarınızın hava almasına önem verin.

Topuklu ayakkabılarınızı ve diğer tüm ayakkabılarınızı satın alırken ayaklarınızın hava alıyor olmasına özellikle dikkat etmelisiniz. Gün içerisinde ayaklarınızın sürekli ayakkabınızda olacağından hava almasına olanak sağlayacak olan topuklu ayakkabı modellerini tercih etmeniz yararınıza olacaktır.

8- Ayak yapınıza uygun ayakkabıları tercih etmelisiniz.

Her insanın ayak yapısı farklı olabilir. Bu yüzden ayakkabı seçimlerinizde ayağınızın taraklanma şeklini göz önünde bulundurmanız ve buna uygun ayakkabılar satın almanızda fayda var.