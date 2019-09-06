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Topukta batma hissi yaşıyorsanız dikkat!

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Topukta batma hissi yaşıyorsanız dikkat!
Topukta batma hissi yaşıyorsanız dikkat!

Topuk dikeninin ne olduğunu biliyor muydunuz? Kadınların daha sık karşı karşıya kaldığı bu durum oldukça can sıkıcıdır. Yaşam kalitesini olumsuz etkilemekle birlikte tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına da yol açmaktadır. Peki topuk dikeni nedir? Topuk dikeni belirtileri neler? Topuk dikeni tedavisi nasıl yapılır? İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtlarını elmaelma.com'da bulabilirsiniz. 

TOPUK DİKENİ NEDEN OLUR? 

Genellikle hastaların bıçak batması olarak adlandırdıkları topuz dikeni, tabanı sert ve uzun süre kullanılan ayakkabılardan dolayı ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında topuk dikeninin ortaya çıkmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlar; ayaktaki sinirleri deforme edecek yürüyüş bozuklukları, sert yüzeylere uzun süre basma, ayaklara ve bileğine baskı yapacak kadar kilolu olma, kemer desteksiz tabanları rahatsız edici ayakkabılar, uzun süre ayakta kalma,yanlış ayak egzersizleri yapma gibi etkenler topuk dikeni nedenleri arasında gösterilir. 

TOPUK DİKENİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Topuk dikeninin birçok belirtisi vardır. Bunlar ise; sabahları ayak tabanında ve bileğinde şiddetli ağrı, yürürken ayakta batma hissinin olması,topukta sıklıkla yanma şikayeti yaşanması, dizlere kadar kemiklerin ağrıması,

NASIL TEDAVİ EDİLİR? 

Yukarıda saydığımız belirtiler kendini gösterdikten sonra yapmanız gereken en temel şey, bir ortopedi doktoruna başvurmak olmaldıır. Doktor durumun ciddi olup olmadığını öğrenmek için röntgen çeker. Kemiğin sinirlere ciddi hasra vermesinden dolayı yaşanan his kaybını yeniden yerine getirilmesi için nöral terapi yapılır. Bu terapide sinir ağının incelmiş alanlarına lokal anestetik enjeksiyonlar yapılır. Daha sonra hasarlı dokuları iyileştirmek için proliferant solisyon enjekte edilir. Tedavi sonunda ise fizik tedavi uygulanır ve tedavi tamamlanır. 

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