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Torbacı suç üstü yakalandı

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Torbacı suç üstü yakalandı
Torbacı suç üstü yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Osato Mercy Efeovbokhan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, 26.01. 2022 tarihinde saat 20:15 raddelerinde, Lefkoşa'da, Ortaköy Bölgesi’nde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından 13 Sokak'ta şüpheli bir şekilde seyir halinde tespit edilen ZLZ 204 plakalı Ford Fiesta marka kiralık salon araç kontrol edilmek için durdurulmuş olup, müteakiben, aynı polis ekibi tarafından ZLZ 204 plakalı araç sürücüsünün Lefkoşa'da sakin zanlı Osato Mercy Efeovbokhan (K-27) olduğunun tespit edilmesi üzerine, adı edilenin üzerinde ve konu araçta yapılan kontrolde, zanlının tasarrufunda bulunan kendisine ait kahverengi renk küçük el çantası içerisinde beş ayrı paket halinde dıştan foil kağıdı içinde bulunan tuvalet kağıdı parçasına sarılı 7 buçuk gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak zapt edilmiş olup zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, aynı gün, zanlının kalmakta olduğu Marmara Lefkoşa adresindeki ikametgahında 22:45-23:00 saatleri arasında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak, zanlıdan yapılan soruşturmalarda, söz konusu tasarrufunda bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu maddeleri, 26.01.2022 tarihinde Lefkoşa’da aranan isimli bir şahıstan 5 paket olarak aldığı ve bu şahsın yönlendirmesiyle başka şahıslara satacağını itiraf ettiğini belirtti. Polis, ayrıca zanlının yine aynı şahıstan 26.01.2022 tarihinde 6 paket olarak aldığı ve tanesini 300 TL karşılığında satıp, 1.800 TL para temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi.
Polis, zanlının gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçları itiraf ettiğini ve mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır bulunması için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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