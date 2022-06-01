Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Zümrütköy İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından okulda öğrenim gören çocuklara oyuncaklar hediye edildi.

Meclis Başkanı Töre, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada Atatürk’ün hepimize rehber olduğunu belirterek “Yürüyeceğiniz yol, onun çizdiği yol olmalıdır” dedi.

Devletin önemine değinen Töre, bugünlere gelmemizi sağlayan Liderlerimizin ortaya koyduğu mücadelelerin asla unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Çocukların her birinin bir çiçek olduğunu söyleyen Başkan Töre, özellikle çevre konusunda onlara nasihatlerde bulundu.

Çocukların kendilerini geleceğe iyi hazırlamalarını isteyen Başkan Töre, “İçinizden sevgi hiç eksik olmasın” dedi.