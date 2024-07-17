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Töre: 20 Temmuz bizim için bayramdır

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlik yapmak amacıyla KKTC’de bulunan Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı kabul etti.
Töre: 20 Temmuz bizim için bayramdır

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’ndaki kabulde konuşan Töre, okçuluğun Türk tarihinde önemli bir yer tuttuğunu, KKTC’de Yunus Emre Enstitüsü ile ortak bir etkinlik düzenlemelerinin de kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Töre, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkı için bir bayram olduğunu ve bunu tüm dünyanın böyle bilmesi gerektiğini kaydetti.

 

Gazze’de yaşananlara da değinen Töre, “Mutlu Barış Harekâtı olmasaydı belki Kıbrıs da bir Girit olacaktı, onun için kimse bizim rahatımızı bozmaya kalkmasın.” ifadelerini kullandı.

 

Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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