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Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, çocukların gelecek için güvenle yetişmesi durumunda devletin geleceğinin de o kadar parlak olacağını söyledi.
Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

Başkan Töre, Zümrütköy İlkokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen törene katıldı.
Töre, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, çocukların güven içerisinde yaşaması ve geleceğe daha büyük adımlar atabilmeleri için, egemenliğin korunması gerektiğini kaydetti.
Toprakların korunması gerektiğini çünkü toprakların vatan olduğunu ifade eden Töre: “Vatanamızdan vazgeçmemiz söz konusu olamaz” dedi.
Çocuklara iyi bir gelecek hazırlamanın devleti yönetenlerin görevi olduğunu kaydeden Başkan Töre, çocukların Atatürk ilkelerine bağlı olarak yollarına devam edeceğini söyledi.
Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” sözünü anımsatan Töre, “Hepimiz Türk milletinin mensubu olmaktan şeref duyarız” ifadesini kullandı.

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Çocuklar geleceğe güvenle yetişirse, özgürlük içerisinde olurlarsa elbette devletin geleceğinin de o kadar parlak olacağını vurgulayan Töre, çocuklara hitaben: “Sizlere güveniyoruz. Sizlerle daha güçlü oluyoruz” dedi.
Töre, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
RAUF RAİF DENKTAŞ PARKI’NDA İNCELEME
Zümrütköy’ün ardından Akçay’a geçen Başkan Töre, burada yer alan Rauf Raif Denktaş parkında incelemeler yaptı, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’den bilgiler aldı.

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