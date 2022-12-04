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Töre, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Meclis Başkanı Töre, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Töre, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 5 Aralık 1934’ün Türk kadınına ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ tanınmasının yıl dönümü olduğunu belirten Töre, “Tüm kadınlarımızın bu özel günlerini kutluyor, varlık mücadelesinde ön saflarda yer alan yürekli kadınlarımıza hayatın her alanında ortaya koydukları emekleri ve fedakârlıklarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu anlamlı gün; kadınlarımızın toplum nezdinde yaşadıkları sorunların gündeme getirilmesi, farkındalık yaratılması ve çözümler bulunması noktasında önem arz eden bir gündür.  Demokratik toplumlarda erişim ve katılım noktasında kadınlara verilen haklar hiç kuşkusuz ki büyük öneme sahiptir. 

Çağdaş, demokratik, ilerici bir toplum için kadınlarımızın içinde bulunduğu şartların iyileştirilip güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset ve daha birçok alanda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. 

Atatürk Devrimlerinden biri olan Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınması, 5 Aralık 1934 tarihinde yürürlüğe girdikten sonra, 1935 yılında yapılan seçimlerde TBMM’de kadın vekiller yüzde 4.6'lık bir temsil oranı elde etmişlerdir. 

Cumhuriyet Meclisimizde de şu an toplam 11 kadın vekilimiz yer almaktadır. Geçtiğimiz döneme kıyasla kadın vekil temsiliyet oranında bir artış olması sevindiricidir. Önümüzdeki dönemlerde bu oranın artması temennimizdir. 

Toplumun her kesiminde ve çalışma hayatının her kademesinde kadınlarımızın temsil gücü ve kabiliyetine yürekten inanıyor, tüm kadınlarımıza hak ettikleri şekilde güzel bir yaşam ve sağlıklı, huzur dolu günler diliyorum.”

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