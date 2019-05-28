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Töre : "Adı Türkçe olan bir Kıbrıslı AKEL listesinden AB Parlamentosuna seçildi"

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Töre : "Adı Türkçe olan bir Kıbrıslı AKEL listesinden AB Parlamentosuna seçildi"
Töre : "Adı Türkçe olan bir Kıbrıslı AKEL listesinden AB Parlamentosuna seçildi"

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Avrupa Parlamentosu seçimlerini değerlendirerek, “AKEL, ELAM’dan daha tehlikelidir. Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı. Avrupa Birliği Kıbrıs Türk halkına ABAD kararları çerçevesinde ambargolar uyguluyor” iddiasında bulundu

Yazılı bir açıklama yapan Töre, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Türk halkına hem ambargolar hem de izolasyon politikalarını devam ettirdiğini kaydetti. 

Töre açıklamasında şu iddialara yer verdi: 

“Kıbrıs Cumhuriyeti yarım-yamalak AB’ye tam üye yapıldı. Kıbrıs Türk halkına ortaklık Cumhuriyetinden hak olan iki AB milletvekilliği Rum tarafına verildi.  Haksızlık ve adaletsizlik AB’nin temel uygulaması haline getirildi. Adı Türkçe olan bir Kıbrıslı AKEL listesinden AB Parlamentosuna seçildi. Kıbrıslı Türkleri AB Parlamentosunda savunacağı iddia ediliyor. Birleşik Kıbrıs umutlarını yeşerttiği söylemi yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Kıbrıslı Türklere vatandaşlık hakları öneriliyor. Siyasi eşitlik, iki ayrı halk rafa kaldırılıyor. Osmosis uygulaması yürürlüğe giriyor. Kıbrıslı Türklere Rumlarla birlikte olun, Türkiye’ye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı durun çağrısı yapılıyor. Makarios, Papadopulos çağrılarını AKEL yürürlüğe koyuyor. Osmosis (eritme) yoluyla Kıbrıs’ı Helenleştirme AKEL’in şark kurnazlığı ile ileriye götürülüyor.  EOKA-ELAM silahlı saldırıyla AKEL ise Osmosis yoluyla Kıbrıs  Türk halkını hedef alıyorlar. Her ikiside Türk halkını farklı biçimde ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani AKEL severek EOKA ve ELAM ise öldürerek yok etmeye çalışıyor.”

Töre,  uyanık ve dikkatli olunmazsa ileride çok daha büyük tehlikelerle karşılaşılacağını öne sürdü

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