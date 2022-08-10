  • BIST 2.797,34
  • Altın 1034.658
  • Dolar 17.9513
  • Euro 18.3566
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Töre: Ambargolar kimseyi yıldırmamalı

» »
Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bulgaristan’da düzenlenen şampiyonada başarı elde eden Taekwondo Karate Judo Aikido Milli Takımı sporcularını kabul etti.
Töre: Ambargolar kimseyi yıldırmamalı

Meclis Şeref salonunda gerçekleşen Kabulde konuşan Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, şampiyonaya gitmeden önce bir çok zorluklar yaşadıklarını, Rum ve Yunanlıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sporcuların katılmaması için önergeler verdiklerini, sonrasında ise vize alamadıklarını ifade etti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleri ile vize sorununu aştıklarını söyleyen Gökbilen, maddi imkansızlıklarla sınırlı sayıda gidebildikleri şampiyonadan 1 altın, 4 gümüş ve 3  bronz madalya ile döndüklerini kaydetti.
Bu sporda uğraşan gençlerin yıllardır kesintisiz çalıştıklarını vurgulayan Gökbilen, imkan verildiği takdirde her zaman başarının geleceğini kanıtladıklarına değindi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Gökbilen ve sporcularının başarılarından her zaman gurur duyduklarını ve mücadelelerini uzun yıllardan beri takip ettiğini ifade etti.
Sporcuların elde ettiği başarılara imkanlar ölçüsünde devletin her zaman sahip çıkması gerektiğine vurgu yapan Töre, ambargoların kimseyi yıldırmamasını istedi.
Konya’da gerçekleşen İslami Dayanışma Oyunlarına Kıbrıslı Türk sporcularının katılamamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Töre: “Ancak inanıyorum ki bu bir mücadeledir ve bu mücadele sonucunda bunlar da mutlaka gerçekleşecektir.” dedi.


ABDÜLHAMİT HAN’IN GÖREVE BAŞLAMASI... “MAVİ VATANDA VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Konuşmasında bölgede yaşanan gelişmelere değinen Başkan Töre, Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin dün itibariyle göreve başlamasının Kıbrıs Türk halkında büyük bir sevinç yarattığını söyledi.
Töre, Kıbrıs Türk halkının haklarının korunmasında Anavatan Türkiye’nin kararlı desteğinin Abdülhamid Han’ın göreve başlaması ile bir kez daha perçinleştiğine değinerek “Mavivatan da da varız ve var olmaya devam edeceğiz” dedi.


Başkan Töre, geminin göreve başlamasının doğu Akdeniz’deki enerji mücadelesine büyük bir güç katacağına inandığını ifade ederek “Hayırlı olsun, sevinç ve gururla selamlıyoruz” dedi.
Uluslararası müsabakalarda Kıbrıslı Türk sporcuların dışlanmasını kabul etmediklerini ve bunun da bir ambargo olduğunu söyleyen Töre, Kıbrıs Türk halkının 74 Barış Harekatına kadar 96 yıl nasıl bu adada mücadele etmişse spor ambargosuna karşı da Gökbilen gibi değerli insanların çabaları ile bir yerlere gelinebileceğini belirtti. 


Töre, başarı elde eden gençleri ve hocalarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Başkan Töre, yapılan konuşmaların ardından başarı elde eden sporculara Cumhuriyet Meclisi armalı madalyalar taktı.
Kabulde Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile  İdari Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu da yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taekwondocularımız Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yarışıyor28 Temmuz 2022 Perşembe 11:14
  • Olgun, Çınaroğlu’na dur dedi!28 Temmuz 2022 Perşembe 08:50
  • II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası sona erdi21 Temmuz 2022 Perşembe 11:59
  • Çağlar İzkan Türkiye Milli Takımında Görev Yapacak20 Temmuz 2022 Çarşamba 18:06
  • Mustafa Alnar: Bu kadar resmi bir kurumda şampiyon olmanın haklı gururunu yaşıyorum20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:52
  • Bilardo Türkiye Kupası'nda 1. de 2. de Kıbrıs'tan17 Temmuz 2022 Pazar 16:52
  • Libyalı boksör, Türk antrenör sayesinde dünyanın en iyileri arasına girdi14 Temmuz 2022 Perşembe 11:35
  • Yüzmede “özerklik” için 10 kulüp imza topladı05 Temmuz 2022 Salı 09:00
  • Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralamasındaki liderliğini İtalya'ya kaptırdı05 Temmuz 2022 Salı 08:32
  • Kıbrıs Tavla Ligi”, Temmuz-Ağustos 2022 sezonu bu akşam Mağusa'da başlıyor04 Temmuz 2022 Pazartesi 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti