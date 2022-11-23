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Töre: Ambargolar sonsuza kadar sürmeyecek

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Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Düzce’de yaşanan depremden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Töre: Ambargolar sonsuza kadar sürmeyecek

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Töre, Antalya Master Futbol Takımı heyetini kabulünde Düzce’de meydana gelen deprem nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Türkiye halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meclis Şeref salonunda yer alan kabulde konuşan Töre, iki ülke arasında boyutu ne olursa olsun karşılıklı faaliyetler düzenlenmesini her zaman takdirle karşıladıklarını belirtti. Master takımının her yıl ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyleyen Töre, sevinçleri ve acıları daima birlikte paylaştıklarını kaydetti.

Töre,  Türkiye’nin Düzce ilinde yaşanan deprem nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını, can kaybının olmayışı ve çok az hasar meydana gelişinin sevindirici olduğunu ifade ederek, Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan terör saldırılarına da değinen Töre, Türkiye’nin kararlı duruşunu takdir ettiğini ve Kıbrıs Türk halkının her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu dile getirerek, “Türkiye’nin başarılarından gurur duyuyoruz “ dedi.

 

-“ Ambargolar sonsuza kadar sürmeyecek”

Ülkede çok yetenekli sporcuların bulunduğuna işaret eden Töre, Türkiye’nin de desteği ile bir çok sporcunun uluslararası yarışmalara katıldığını ve önemli dereceler de elde ettiğini anımsattı.  Töre, ambargoların sonsuza kadar sürmeyeceğini ve bir gün ambargoların kırılacağına inandığını ifade ederek, “Anavatan Türkiye ile her zaman yakın ilişki içerinde olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Doğu Akdeniz’deki küçük adada KKTC’nin varlığını her zaman devam ettireceğini vurgulayan Başkan Töre, “Çünkü Atatürk’ün ifade ettiği gibi ‘Cumhuriyet fazilettir’. İnşallah tanınma da bir gün gerçekleşecektir” dedi.

Antalya Master Futbol Takımı Başkanı Ayhan Dolma da konuşmasında, yaklaşık 10 yıldır her Kasım ayında KKTC’ye geldiklerini ifade ederek, ülkede olmaktan her zaman çok mutlu olduklarını söyledi.

Kabulde Meclis İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz  ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.

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