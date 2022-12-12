Töre, “Ambargolara Hayır- Portakal Suyu Projesi” ni Yürüten Heyeti Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından hazırlanan “Ambargolara Hayır-Portakal Suyu Projesi”ni yürüten heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. M. Sadık Akyar, Üniversitelerin birinci görevinin bulundukları topluma, dünyaya ve insanlığa gerekli katkılar sağlamak olduğunu söyleyerek bu amaçla projeye başladıklarını kaydetti.

Uluslararası İlişkiler alanında farkındalık yaratmak için üretilen proje kapsamında ambargolar nedeniyle pazar payı bir hayli küçülen portakalın örnek olarak alındığını ifade eden Akyar, KKTC’ye uygulanan tüm ambargo ve izolasyonların kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Akyar, GAÜ öğrencileri tarafından toplanan portakalların, CYPFRUVEX tesisine gönderildiğini ve orada sıkılarak nektar haline gelen portakalların üzerlerine “Ambargolara hayır” sloganının yazıldığı baskılarla KOOP-SÜT tarafından portakal suyu haline getirilerek kutulandığını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, proje nedeniyle konuk heyeti kutlayarak narenciyenin uluslararası arenada karşılaştığı ambargolar nedeniyle pazar sıkıntısını dile getirmenin güzel bir düşünce olduğunu kaydetti.

Narenciye bahçelerinin geçmiş yıllara oranla azaldığını vurgulayan Töre, bunun en büyük nedeninin Pazar sorunu olduğunu belirtti.

Yerli üretiminin çok önemli olduğunu dile getiren Töre, tüketim fazlası ürünlerin ihracatını da yapabilmenin yollarının aranması gerektiğini söyledi.

Yerli üretime karşı uygulanan ambargoları kabul etmenin mümkün olmadığına değinen Töre, bunun temel insan haklarına da aykırı olduğunu ifade etti.

Töre, projeyi desteklediklerini kaydederek ve mücadelelerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından heyet tarafından Başkan Töre’ye üstünde “Ambargolara Hayır” yazılı tshirt ve portakal suyu takdim edildi.