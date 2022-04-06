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Töre, Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

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Töre, mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nda Milli Mücadele'nin sesini tüm ülke ve dünyaya duyurabilmek amacıyla AA'nın kurulduğunu kaydetti.
Töre, Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Töre, mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nda Milli Mücadele'nin sesini tüm ülke ve dünyaya duyurabilmek amacıyla AA'nın kurulduğunu kaydetti.

AA'nın zor zamanlardan geçerek kısıtlı imkanlar ölçüsünde görevini en iyi şekilde yerine getirerek 6 Nisan 1920'de bugünü bile aşan vizyonuyla yayın hayatına başladığını belirten Töre, "AA, kuruluş gerekçesine ve hedeflerine uygun bir anlayışla yayın hayatına devam etmektedir. İlk günkü gibi, Türk milletinin sesini dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı sürdürmektedir ve sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Töre, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayıp "fedakarca çalışan her bir mensubuna" başarılar dileğinde bulunarak "Bir asırlık geçmişi ile Ana Vatan Türkiye'nin köklü ve seçkin bir kuruluşu olan AA'nın önümüzdeki dönemlerde de güvenilir ve ilkeli habercilik anlayışını koruyarak, kamuoyunu bilgilendirme vazifesini layıkıyla yerine getireceğinden hiçbir kuşkumuz yoktur." ifadesine yer verdi.

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