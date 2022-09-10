Töre, Ankara temaslarına devam ediyor!

Başkan Töre’nin heyetinde Meclis İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Hasan Küçük ile Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak yer alıyor.

Başkan Zorlu Töre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı (TİKA) Serkan Kayalar ile bir araya geldi.

Görüşmede TİKA Başkanı Kayalar, Başkan Töre ve heyetine Ajansın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaptığı ve planlamış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Töre, görüşmede TİKA’nın Anavatan Türkiye için olduğu kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet için de çok önemli bir kurum olduğunu dile getirerek Ajansın ülkede yaptığı projelerin takdire değer olduğunu kaydetti.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da Başkan Töre ve heyetini Ankara’da görmekten onur duyduklarını belirterek her zaman için Kıbrıs Türkünün yanında olacaklarını ve projelerle katkı sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Töre, Ankara temasları çerçevesinde Anadolu Ajansı başta olmak üzere bazı basın yayın kuruluşlarına demeçler verirken çeşitli ziyaretler de gerçekleştirdi.

Töre bu kapsamda heyeti ile birlikte Çubuk İlçesi Belediye Başkanı Baki Demirtaş, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Akyurt, Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş ve Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül ‘ün yanısıra Kıbrıs gazileri ile de bir araya geldi.

KIBRIS VAKFI

Başkan Töre, ayrıca Ankara’da faaliyetlerde bulunan Kıbrıs Vakfı yetkileri ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Vakıf Başkanı Semattin Öztürk tarafından Töre ve heyetine çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile bugün sabah saatlerinde planlanan görüşmesi ise Şentop’un Kovid 19 testinin dün pozitif çıkması sonucu iptal edildi.

Şentop, Töre ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ankara temaslarını tamamlayan Başkan Töre ve heyetinin bugün KKTC’ye dönmesi bekleniyor.