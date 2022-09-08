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Töre Ankara’da temaslarda bulunuyor

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve beraberindeki heyet davetli olarak gittiği Ankara’da temaslarda bulunuyor.
Töre Ankara’da temaslarda bulunuyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve beraberindeki heyet davetli olarak gittiği Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Töre’nin heyetinde Meclis İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Hasan Küçük ile Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak yer alıyor.

İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir’deki kabrini ziyaret eden Töre ve heyeti, çelenk koydu ve saygı duruşundu bulundu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli kulisine geçti ve burada Töre burada Anıtkabir özel defteri imzalandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, anıt özel defterine şunları yazdı:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ankara’ya gerçekleştirmekte olduğum ziyaret kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyduğumu ifade etmek isterim. Kıbrıs Türk halkı, aziz hatıranız olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını ve desteğini her şartta yanında hissetmekten şükran duymaktadır. Anavatan Türkiye’nin güçlü bir devlet olması bizlere büyük bir güven vermektedir. Kıbrıs meselesi, Türk milletinin milli meselesidir. Bizler de milli davamızın yürütülmesinde ve savunulmasında asla geri adım atmayacağız. Huzurunuzda belirtmek isterim ki; Kıbrıs Türk halkının milli kimliği, “Ne Mutlu Türküm Diyene!” ifadesiyle özdeşleşmektedir. Devletimizin varlığını ve bağımsızlığını korumak ve yaşatmak Kıbrıs Türk halkının karakteridir. Şahsınızı, silah arkadaşlarınızı ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

Aziz ruhunuz şad olsun.”

- Ankara Büyükelçiliğine ziyaret…

Zorlu Töre ve beraberindeki heyet daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve elçiliğin diğer görevlileri tarafından karşılanan Başkan Töre’ye elçiliğin çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte yer alacak ve bazı temaslarda bulunacak.

Töre ve heyetinin Cumartesi günü ülkeye dönmesi bekleniyor.

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