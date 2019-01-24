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Töre: "Anketle Cumhurbaşkanı arayışı yanlıştır"

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, anketle cumhurbaşkanı arayışını yanlış bulduğunu açıkladı.
Töre: "Anketle Cumhurbaşkanı arayışı yanlıştır"

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Töre, “Ulusal Birlik Partisi, Cumhurbaşkanı adayını anketle belirleyecek şeklinde kamuoyuna yansıtılan haber, partimizin yetkili organlarında görüşülüp karara bağlanmamış bir düşüncedir” dedi.

Töre şöyle devam etti:

“Genel Yönetim Kurulunun böyle bir kararı yoktur. Anketle Cumhurbaşkanı arayışı yanlıştır, kabul edilemez bir yaklaşımdır. UBP'nin 21 Milletvekili ile birlikte 116 Parti Meclisi üyesi, 6 İlçe Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 12 bin üyesi vardır.

Cumhurbaşkanlığına birden fazla aday olması halinde parti tabanına yani üyelere gidilmesi en büyük ankettir. Bunun dışında yapılmaya çalışılan anket şekli gerçekleri yansıtmayacaktır ve partimize sıkıntılar getirecektir.”

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