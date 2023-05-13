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Töre: Anne sevgisi sevgilerin en büyüğü ve en yücesi

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, anne sevgisinin, sevgilerin en büyüğü ve yücesi olduğunu vurguladı.
Töre: Anne sevgisi sevgilerin en büyüğü ve en yücesi

Töre, mesajında tüm annelerin gününü kutlayarak hayatını kaybeden annelere Allah’tan rahmet, yüreğinde evlat acısı taşıyan annelere sabır, hayatlarını evlatlarına adamış tüm vefakâr annelere sağlıklı uzun ömürler diledi.

Töre mesajında şunları kaydetti:

“Başımızı okşayan ilk el, kulağımıza fısıldayan ilk ses, ilk öğretmenimiz, ilk rehberimiz, koruyucu meleğimiz, yol göstericimiz, en büyük destekçimiz olan annelerimiz; sevgilerin en yücesine, mutlulukların en güzeline layık olan nadide varlıklarımız.  

 

Bitmek bilmeyen sabrın, affediciliğin, hoşgörünün, fedakârlığın, sevgi ve saygının, şefkat ve merhametin, hayata dair tüm eşsiz ve yüce duyguların timsali annelerimiz... 

Anne sevgisi; sevgilerin en büyüğü ve en yücesi... Hayat yolculuğunda ilk andan itibaren bize nefes veren, binbir fedakarlıklarla besleyip büyüten, her zor anımızda mucizevi dokunuşlarıyla bize güç veren, gözyaşlarımızı dindiren, üzerimizden dualarını eksik etmeyen, bizim için endişelenen, yaralarımızı şefkatiyle sarıp, mutluluğumuzu sevinciyle çoğaltan, her daim rehberlik eden, her an her koşulda dimdik arkamızda duran en büyük destekçimiz annelerimiz. Bizleri dokuz ay karnında ve bir ömür yüreğinde taşıyan annelerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Onlar bizim en nadide varlıklarımız ve en kıymetlilerimiz.  

Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ederken, ebediyete intikal eden annelere Allah'tan rahmet, yüreğinde evlat acısı taşıyan annelerimize sabır, hayatlarını evlatlarına adamış tüm vefakâr  annelerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim.” 

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