  • BIST 5.341,96
  • Altın 1122.779
  • Dolar 18.7044
  • Euro 19.8178
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Töre Antalya'da

» »
Töre Antalya'da
Töre Antalya'da

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle  Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 13.Genel Kurul toplantısına katılmak üzere heyeti ile birlikte Antalya’ya gitti. 

Başkan Töre’yi Antalya Havalimanında Türkiye- KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ak Parti Konya Milletvekili  Orhan Erdem ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve Antalya Başkonsolosu Cem Topçu karşıladı. 

 

Başkan Töre’nin heyetinde Ulusal Birlik Partisi  Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar ve Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ile Meclis Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz yer alıyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çaldığı çeki sahteleyerek tedavüle süren kişi tutuklandı08 Ocak 2023 Pazar 10:50
  • SİM’in ardından Güneş TV’nin de TÜRKSAT yayınları durdu08 Ocak 2023 Pazar 10:48
  • Vefat eden şahısların otopsi sonuçları açıklandı07 Ocak 2023 Cumartesi 19:52
  • TBMM Başkanı Şentop:Yunanistan, Doğu Akdeniz’de sürprizlere hazır olsun07 Ocak 2023 Cumartesi 19:42
  • Rahvancıoğlu: “Prim desteğini devlet yapmıyor, işçi yapıyor”07 Ocak 2023 Cumartesi 19:41
  • Vergi harçlar ve trafik cezaları zamlanıyor...07 Ocak 2023 Cumartesi 19:39
  • Antalya'da düzenlenecek Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu’na Töre de katılacak07 Ocak 2023 Cumartesi 19:39
  • Tatar’dan Karakol Mahallesi muhtarı Tunç’a ziyaret07 Ocak 2023 Cumartesi 19:38
  • Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort: Herhangi bir yaralanmam yok07 Ocak 2023 Cumartesi 19:36
  • Nöbetçi Eczaneler (07 Ocak 2023)07 Ocak 2023 Cumartesi 10:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti