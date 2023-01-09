Töre, APA 13. Genel Kurul toplantısına katıldı…

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle Antalya’yadaki APA Genel Kurulu'na katılan Töre ve beraberindeki milletvekili heyeti toplantının açılış etkinliğinde de yer aldı.

Antalya’da bulunan Marden Place otelde yer alan ve “Değişen uluslararası dinamiklerde çok taraflılığın teşvik edilmesi” sloganıyla gerçekleşen toplantıya APA üyesi 27 ülkeden parlamenter heyet katıldı.

Töre’nin heyetinde Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ile Meclis Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz yer alıyor.

Töre, Genel Kurulun açılışında birçok ülke parlamento başkanı ve heyet temsilcisi ile görüşme imkânı bulurken etkinliğin sonunda yer alan aile fotoğrafında da yer aldı.