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Töre: Arıcılık sektöründe çok ciddi gelişmeler oldu

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İskele Belediyesi ve Arıcılar Birliği tarafından düzenlenen Topçuköy Bal Festivali’nin açılış etkinliğine katıldı.
Töre: Arıcılık sektöründe çok ciddi gelişmeler oldu

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Töre burada yaptığı konuşmada, yerli yatırımların çoğalması ile gençlerin ülkeye tutunmasının daha da kökleşeceğini ifade ederek “Bu topraklar üzerinde üreterek çoğalmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Yerli üretimi ve yatırımı desteklemek için mutlaka cesaret gerektiğini kaydeden Töre, kendisinin Tarım Bakanı olduğu dönemde ithal arı balına fon koyduğunu, o günden bugüne arıcılık sektöründe çok ciddi gelişmeler olduğunu kaydetti.

- “Teşvikler artırılmalı”

-Dünyanın her yerinde bal üretiminin teşvik edildiğini ifade eden Töre, KKTC’deki teşvikleri daha da artırarak arıcılığa verilen önemin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkedeki bal ormanları sayısının artması gerektiğini vurgulayan Töre, balın kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini belirtti.

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