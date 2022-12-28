Töre: Arıklı'nın hükümetten çekilme durumu yok

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, BRT’de yayınlanan Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Siyasetin Gündemi’ adlı programa katılarak, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zorlu Töre, Pazar günü gerçekleşen Yerel Kuruluş Organları Seçimi’nde ittifakın oylarının sandığa yansımadığını ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklamalarına katıldığını söyleyen Zorlu Töre, ittifak oylarının seçimlerde birleştirilememesi konusunun üzerinde çalışılması gerektiğine işaret ederek, “Bu konuyu toplantılarda değerlendireceğiz” açıklamasında bulundu.

“SİYASETTEKİ EKSİKLER TESPİT EDİLMELİ”

Gazimağusa bölgesinden bütünleşemediklerini ifade eden Zorlu Töre, “İttiak oylarını sandıkta birleştiremedi” dedi. Töre, seçmene kızılmaması gerektiğini vurgulayarak, siyasetteki eksiklerin tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

“ARIKLI’NIN HÜKÜMETTEN ÇEKİLME GİBİ DURUMU YOK”

Erhan Arıklı’nın seçimlere yönelik açıklamalarını değerlendiren Töre, “Arıklı’nın hükümetten çekilme gibi durumu yok. Siyasette nelere dikkat edebiliriz, neler yapabiliriz yönünde yaptığı açıklamaları, pozitif olarak algılıyorum” açıklamasında bulundu.

" CTP ÜSTÜN BİR BAŞARI ELDE ETMİŞ DEĞİLDİR”

Koalisyon hükümetin devam ettiğine işaret eden Töre, “Pazar günü gerçekleşen seçimlerle ilgili hükümet üzerinde baskı oluşturulmaya çalışılıyor. CTP üstün bir başarı elde etmiş değildir, hükümete çekilin halk sizi istemiyor gibi gibi oy potansiyeline sahip değildir” dedi.

Girne Belediye Başkanlığı’nı kaybetmelerinin sebebinin araştırılması gerektiğini belirten Töre, Zeki Çeler ve Murat Şenkul’un oylarının birleşmesinden dolayı bölgede seçimi kaybettiklerine işaret etti.

NE OLMUŞTU?

Erhan Arıklı, Pazar günü gerçekleşen Yerel Kuruluş Organları Seçimi’nde, umduklarını bulmadıklarını açıklayarak, UBP ve DP seçmeninin ittifak adayına oy vermediğini söyledi. Arıklı, “Bundan sonra bizim ittifak yapmamız söz konusu olamaz” açıklamasında bulunmuştu.