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Töre, ARUCAD mezuniyet törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) tarafından düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.
Töre, ARUCAD mezuniyet törenine katıldı

Töre, burada yaptığı konuşmada ülkedeki üniversiteler zincirine sanat ve tasarım alanında bir üniversite kazandırdıkları için Arkın ailesine teşekkür etti.

Mezun olan öğrencilerin, Girne şehrini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni unutmamalarını dileyen Töre, her türlü ambargolara bu ülkenin var olduğunu söyledi.

Mezun olan öğrencilere hayat boyu başarılar dileyen Töre, gençlerin bundan sonraki süreçte aldıkları eğitimi daha da ileriye götüreceğine olan inancını dile getirdi.

Töre, konuşmasının ardından bazı öğrencilere diplomalarını verdi.

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