Töre, Aşure Lokması etkinliğinde konuştu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Alevi Kültür Merkezi tarafından Cemevi ve Kültür Kompleksinde yer alan Aşure Lokması etkinliğinde katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Töre, konuşmasında ister sünni ister alevi olsun hepimizin kıblesinin aynı olduğunu ifade ederek aynı yaratana kulluk ettiğimizi söyledi.

Bu konuda ayrımcılık yapanın kendi küçüklüğünü gösterdiğine değinen Töre, din ve vicdan hürriyetinin hepimizin savunduğu hususlar olduğunu kaydetti.

Töre “Hepimiz Anadolu’dan geldik. Kimimiz 1571’de, kimimiz 1974’de..” diyerek bu topraklarda herkesin eşit haklara sahip olduğunu söyledi.

1974’de bu topraklarda can verirken kimsenin “Bu alevidir, bu sünnidir , bu şuradan gelmiştir” diye ayrım yapılmadan şehitler verildiğini anımsatan Töre, “Hep birlikte canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldik” dedi.

Hangi mezhep ve dinden olursa olsun tüm insanlığa karşı sevginin yaratandan ötürü olduğunu ifade eden Töre, insanı insan olarak görmek gerektiğini vurguladı.

Bu toprakları vatan bilen herkesin kardeşçe yaşadığına değinen Töre, Kerbela’yı ve şehitleri saygı ile andı.