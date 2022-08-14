  • BIST 2.864,25
  • Altın 1038.865
  • Dolar 17.9312
  • Euro 18.392
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Töre, Aşure Lokması etkinliğinde konuştu

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Alevi Kültür Merkezi tarafından Cemevi ve Kültür Kompleksinde yer alan Aşure Lokması etkinliğinde katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.
Töre, Aşure Lokması etkinliğinde konuştu

Töre, konuşmasında ister sünni ister alevi olsun hepimizin kıblesinin aynı olduğunu ifade ederek aynı yaratana kulluk ettiğimizi söyledi.

Bu konuda ayrımcılık yapanın kendi küçüklüğünü gösterdiğine değinen Töre, din ve vicdan hürriyetinin hepimizin savunduğu hususlar olduğunu kaydetti.

Töre “Hepimiz Anadolu’dan geldik. Kimimiz 1571’de, kimimiz 1974’de..” diyerek bu topraklarda herkesin eşit haklara sahip olduğunu söyledi.

1974’de bu topraklarda can verirken kimsenin “Bu alevidir, bu sünnidir , bu şuradan gelmiştir” diye ayrım yapılmadan şehitler verildiğini anımsatan Töre, “Hep birlikte canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldik” dedi.

Hangi mezhep ve dinden olursa olsun tüm insanlığa karşı sevginin yaratandan ötürü olduğunu ifade eden Töre, insanı insan olarak görmek gerektiğini vurguladı.

Bu toprakları vatan bilen herkesin kardeşçe yaşadığına değinen Töre, Kerbela’yı ve şehitleri saygı ile andı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alaniçi'nde yangın14 Ağustos 2022 Pazar 12:32
  • Gazimağusa'da kayıp aranıyor14 Ağustos 2022 Pazar 12:27
  • Kayıp şahıs ölü bulundu14 Ağustos 2022 Pazar 12:23
  • Töre, Aşure Lokması etkinliğinde konuştu14 Ağustos 2022 Pazar 11:51
  • Son Dakika Haberi: Lefkoşa İskele yolunda feci kaza!14 Ağustos 2022 Pazar 10:54
  • 47 yaşında Kemal Bozoğlu hayatını kaybetti14 Ağustos 2022 Pazar 10:49
  • Kayıp Şahıs (Gelişme) Ani ve Gayri Tabii ÖlümKayıp Şahıs (Gelişme) Ani ve Gayri Tabii Ölüm14 Ağustos 2022 Pazar 10:47
  • Tatar: Vatanımızdan, egemenliğimizden, devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz.14 Ağustos 2022 Pazar 09:38
  • 68 yaşındaki İsmet Ertaç hayata gözlerini yumdu14 Ağustos 2022 Pazar 09:35
  • Nöbetçi Eczaneler (14 Ağustos 2022)14 Ağustos 2022 Pazar 09:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti