Töre, Atatürk Öğretmen Akademisi mezuniyet törenine katıldı

Başkan Töre, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olduğunu, en büyük eser olduğunu söyledi ve ona sahip çıkmanın hepimizin görevi olduğunu vurguladı.

Mezun olan öğrencilere seslenen Töre, öğretmenlik hayatında yetiştirecekleri öğrencilere mensubu oldukları Kıbrıs Türk halkının ulusal varoluş mücadelesini ve ulusal kimliğini öğretmelerini dileyerek Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” ifadesinin hepimizi birleştirdiğinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türklerinin milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak bugünlere geldiğini ifade eden Başkan Töre, Mehmetçik ve Mücahitlerin yan yana canlar verdiğini söyledi.

Töre, “Atatürk’ün, Rauf Denktaş’ın , Fazıl Küçük’ün izinden, bizi bugünlere taşıyan mukavemetçi abilerinizin izinden yürümeye devam ediniz” dedi.

Milli meselelerde aldatmamak gerektiğini ancak aldanmamak gerektiğini de söyleyen Töre, Kıbrıs’ta ve dünyada her zaman barış istediklerini kaydetti.

Töre: “Öğretmenler, toplumun aydınlık yüzü ve geleceğinin yüzüdür. Eğitim vereceğiniz çocuklara vatan, bayrak ve millet sevgisini öğretiniz” dedi.

Başkan’ın Töre’nin konuşmasının ardından öğrencilere diplomaları verildi.