  • BIST 10166.63
  • Altın 2470.889
  • Dolar 32.1326
  • Euro 34.9943
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Töre: Atatürk’ün gençliğine inanıyor ve güveniyoruz

» »
Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret etti.
Töre: Atatürk’ün gençliğine inanıyor ve güveniyoruz

Ziyarette, Ali Bolay, Hasan Mercan, Mehmet Kanat, Hüseyin Berk Koydu ve Ege Balıksever isimli öğrencilere, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çiğeltem Yıldırım Arifoğlu eşlik etti.

 

 

-Töre

 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre konuşmasında, “Atatürk’ün gençliğine inanıyor ve güveniyoruz” ifadelerini kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmanın Türk gençlerinin birinci görevi olduğunu vurguladı.

 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Töre, öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

 

Atatürk’ün gençlere ve öğretmenlere güvenip inandığını dile getiren Töre, Atatürk’ün öğretmenlere “gelecek nesil sizlerin eseri olacaktır.” gençlere de, “Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklal ve Cumhuriyetini ilelebet korumak ve muhafaza etmektir” sözünü anımsattı.  

 

Atatürk’ü iyi anlamak gerektiğine dikkat çeken Töre, “Bizler Türk Milletinin mensuplarıyız.” dedi.

 

Atatürk’ün hitabesinde Cumhuriyeti koruma kollama görevini gençlere verdiğini dile getiren Töre, gençlerin milli, manevi değerlere ve Cumhuriyete sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

  

Gençlerin daima uyanık olması gerektiğini dile getiren Töre, gençlerin yabancı ideolojilere kurban gitmemesi gerektiğini kaydetti.

 

Atatürk’ün söylediklerinin dikkate alınması gerektiğini dile getiren Töre, Atatürk’ün gençliğe hitabesini okumak ve anlamak gerektiğini vurguladı.

 

Töre, kendisinin de öğrenci olduğu zamanlarda yaşadıkları zorlukları anlatarak, gençlere nesilden nesile aktarılan milli davaya ve KKTC ye daima sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

 

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çiğeltem Yıldırım Arifoğlu da konuşmasında, okulda gençleri Atatürk ilkelerine bağlı yetiştirdiklerini kaydetti.

 

“İş hayatına pırıl pırıl gençler yetiştiriyoruz” ifadelerini kullanan Arifoğlu, Töre’yi yarın Yusuf Kaptan Sahasında düzenlenecek olan Atatürk’ün Gençleri Yarışıyor yarışmasına davet etti.

 

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da, “Anlamlı bir günde gençlere olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ziyarette hediye teatisi yapıldı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Petrol stoklardaki daralma ile yükseliyor16 Mayıs 2024 Perşembe 11:16
  • Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 4 derece artacak16 Mayıs 2024 Perşembe 11:15
  • Hasan Gazioğlu: İstanbul’da Türk vatandaşları pasaport kontrolünden KKTC kimliğiyle geçemedim!16 Mayıs 2024 Perşembe 11:09
  • Hasan Taçoy: Holguin maksadını aşmıştır16 Mayıs 2024 Perşembe 11:08
  • En çok yağış Balıkesir’de kaydedildi16 Mayıs 2024 Perşembe 11:06
  • Hür-İş, Hayvancılar Birliği’nin eylemine destek verecek16 Mayıs 2024 Perşembe 11:06
  • 51 kişiye vatandaşlık verildi16 Mayıs 2024 Perşembe 09:03
  • 1 buçuk milyon TL devretti, 30 Mayıs'ta 3 milyon TL!16 Mayıs 2024 Perşembe 08:45
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Yüzde 22,98 oranında artış!16 Mayıs 2024 Perşembe 08:45
  • 7 Çinli yasaklı göçmen ilan edildi16 Mayıs 2024 Perşembe 08:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti