  • BIST 2.372,35
  • Altın 942.117
  • Dolar 15.8689
  • Euro 16.7587
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAMaymun çiçeği salgını büyüyor

Töre: “Aynı milletin insanlarıyız”

» »
Töre: “Aynı milletin insanlarıyız”
Töre: “Aynı milletin insanlarıyız”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Belediyesi ve Anadolu Mahallesi Muhtarlığı işbirliğiyle düzenlenen Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ne  katıldı. 

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Maraş bölgesinin Anadolu Mahallesi’nde yapılan etkinlikte Töre, stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti, alışveriş yaptı. 

Töre, basına yaptığı açıklamada ülkedeki bütün kültür sanat festivallerine katılmak için gayret gösterdiğini söyleyerek Anadolu’daki bir çok kültürün birleşmesi ile Türk kültürünün oluşturduğunu ifade etti. Töre, Kıbrıs Türk halkının Anadolu kültürünü her zaman benimsediğini de söyledi. 

“Aynı milletin insanlarıyız” diyen Töre, Türk milletinin milli kültürünün her şeyden önemli olduğunu belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, iş kazası geçiren Fatma Taşçı için baş sağlığı diledi22 Mayıs 2022 Pazar 13:51
  • Dikkatsizlik kaza getirdi22 Mayıs 2022 Pazar 13:47
  • Töre: “Aynı milletin insanlarıyız”22 Mayıs 2022 Pazar 13:42
  • ZMO'dan 'Üreticinin geleceği görebilmesi adına' öneriler22 Mayıs 2022 Pazar 13:02
  • Üstel: Hükümet Olarak Hedeflimiz Ülkemizin Kalkınması ve Gelişmesidir22 Mayıs 2022 Pazar 11:57
  • Nazlı: Faşizan ve Gerici Yasa Maddesine Karşı Mücadelemiz Sürecek22 Mayıs 2022 Pazar 11:52
  • Tatar, Anadolu Efes'i kutladı22 Mayıs 2022 Pazar 11:46
  • Birinci Kaleburnu Köy Festivali Bugün Yapılıyor22 Mayıs 2022 Pazar 11:38
  • Paramedik Derneği'nden etkinlik22 Mayıs 2022 Pazar 11:19
  • Araba Camlarını Kırdı Sonra Sahibini Darp Etti22 Mayıs 2022 Pazar 11:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti