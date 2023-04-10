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Töre, Azerbaycan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Kuliyev’i kabul etti

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Töre, Azerbaycan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Kuliyev’i kabul etti
Töre, Azerbaycan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Kuliyev’i kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi 4. Dönem Başkanı, Azerbaycan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ruslan Kuliyev’i kabul etti.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Dünya Sağlık Turizmi Konseyi 2023-24 dönemi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını da yürüten, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan da yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre kabulde yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin kurucu başkanlığında Monako’da, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai, Birleşik Krallık, Estonya, Hırvatistan, Hindistan, Nijerya, Panama, Polonya, Senegal, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’ın katılımı ile kurulan ve bu gün 56 ülkenin bulunduğu Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nde (GHTC) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türkiye ve Azerbaycan ile birlikte temsil edilmesinin önemine vurgu yaptı.

 

Töre, bu uluslararası temsiliyetin KKTC’nin uluslararası görünürlüğü ve sağlık turizmi alanındaki faaliyetlerine olumlu katkı yapacağına inanç belirtti.

 

Azerbaycan’ın çalışma ve gayretleri ile verdiği desteğin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Töre, Azerbaycan ile KKTC’nin ortak pek çok acı ve sevinç yaşadığını söyledi.

Ahmet Savaşan’ın sağlık turizmi alanında uluslararası platformda yıllardır KKTC’yi başarıyla temsil ettiğini anımsatan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Savaşan’ın Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı seçilmesinin KKTC’nin uluslararası alandaki temsiliyetine olduğu kadar, bu alanda üye ülkeler ile Kuzey Kıbrıs’ın iş birliğinin gelişmesine de olumlu katkı yapacağına işaret etti.

Ruslan Kuliyev de kabulde yaptığı konuşmada, Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye Azerbaycan’a verdiği değerden ve kendisini kabul ettiğinden ötürü teşekkür ederek, Azerbaycan Sağlık Turizmi Konseyi’nin yıllardır Kuzey Kıbrıs ile turizm alanında iş birliği yaptığını, Dr. Ahmet Savaşan’ın GHTC dönem başkanlığında bu ilişkilerin daha fazla gelişmesi için çalışacaklarını söyledi.

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