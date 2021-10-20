Töre: Bana da gönderdiler, videoyu izledim

"Yeraltı dünyasında ilişkili birilerinden bahsediyor ama bu kişi ben değilim ve üzerime almıyorum” dedi.

TV2020‘de Reşat Akar‘ın programına telefonla bağlanarak soruları yanıtlayan Töre, Başbakan Saner’in video skandalıyla alakalı bir komplo olduğunun belli olduğunu söyledi.

Töre, “Saner ‘güneyden bir telefon hattı alındı, video oradan yayıldı, yer altı dünyasıyla ilişkili’ diyor. Güneyden telefon hattı alındığını falan da bilmiyordum. Yeraltı dünyasında ilişkili birilerinden bahsediyor ama bu kişi ben değilim ve üzerime almıyorum” dedi.