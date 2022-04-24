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Töre, Basın Konseyi'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliğine Katıldı

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Töre, Basın Konseyi'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliğine Katıldı
Töre, Basın Konseyi'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliğine Katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nin 23. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. 
Lefkoşa Merit Oteldeki etkinliğe eşi Emel Töre ile birlikte katılan Başkan Töre, duayen gazeteciler Akay Cemal ve Özcan Özcanhan’a ödüllerini verdi. 
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Töre, burada yaptığı konuşmada basının önemine değinerek, basının her zaman ahlaki ve etik değerleri taşıması gerektiğini kaydetti. 
Basının, tarihine, milletine ve yaşadığı halka karşı sorumlu olması gerektiğine değinen Töre: “Elbette tüm insanlığı sevmemiz gerekiyor. Ancak insan önce kendi milletini sevmeli. Ailesinden, komşusundan başlamalı ve sonra gidebilmeli” dedi. 
Türk milletinin bir mensubu olmaktan her zaman şeref duyduklarını ifade eden Töre, “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesini her zaman benimsediklerini ve savaşı asla istemediklerini, ancak bir taraftan da savaşa her zaman hazır olarak caydırıcı güçte olunması gerektiğini söyledi. 
Bunun örneklerinin Rusya ve Ukrayna arasında yaşandığına işaret eden Töre, Birleşmiş Milletler’in rolünün tartışılması gerektiğini vurguladı. 
Töre: “Biz kendi milletimize güveneceğiz. Ana vatanımıza güveneceğiz. Ve elbette dünya ile barışık olacağız.” dedi. 

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Başkan Töre, Basın Konseyi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek, özellikle uluslararası alanda yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti. 
Konsey’in birbirinden değerli üyeleri olduğunu ve bir çok ismin mesleğinde duayen konumda olduğunu vurgulayan Töre, topluma vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

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