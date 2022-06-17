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Töre, bazı sivil toplum örgütü temsilcilerini kabul etti

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Töre, bazı sivil toplum örgütü temsilcilerini kabul etti
Töre, bazı sivil toplum örgütü temsilcilerini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bazı sivil toplum örgütü temsilcilerini kabul etti.

Kabulde Lefke Yardım ve Halk Derneği, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği ile KKTC Yurtseverler Derneği temsilcileri yer aldı.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Dr. Emel Yılmaz, sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket ederek kadınlar, çocuklar, yaşlılar başta olmak üzere insan odaklı çalışmalar üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti ve devlet ve hükümetin uzanamadığı sorunlarda ellerinden gelen katkıyı koyma çalıştıklarını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında dernek ve cemiyetlerde görev almanın büyük fedakarlıklar isteyen uğraşlar olduğunu vurgulayarak bu çalışmaların devlet yetkilileri ile koordineli bir şekilde yapılmasının büyük yararlar sağlayacağına inanç belirtti.

“Halkımız ile ne kadar iç içe olursa kendimizi o kadar mutlu hissedebiliriz” diyen Töre, halkın yardımına koşmanın temelde çok güzel ve insani bir düşünce olduğunu dile getirdi.

Töre, ziyaretten dolayı teşekkür ederken yapılan çalışmalardan dolayı kutladı.

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