Töre: Ben faşist değilim

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, CTP'li vekil Devrim Barçın ile yaşanan tartışmaya işaret ederek, "Bana faşist diyorlar. Benim nerem faşist, ben faşist değilim" dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs TV'de yayınlanan ve Erçin Şahmaran'ın hazırlayıp sunduğu 'Objektif' adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın ile yaşanan tartışmayı değerlendiren, Töre, "Bana faşist diyorlar. Benim nerem faşist, ben faşist değilim" dedi.

Töre, "Mecliste yaşananlar hoş değil. Bir Milletvekili arkadaş, Sayın Devrim Barçın, bir tişörtle kürsüye çıktı. Karşı çıkan bir diğer Milletvekili Sayın Emrah Yeşilırmak da müdahale etti. Bazı sözler söylendi, provoke edildi. Bunlar etik, edep dışı olaylar. Sonuç olarak tartışmayı yatıştırdık. Meclis devam etti. Ben meclisi çalıştırmakla sorumluyum. Bunu da sağlamakta kararlıyım. Bana dönerek, faşist deniyor. Benim nerem faşist, ben faşist değilim. Bu tür kelimeler, hele Meclis çatısı altında yanlış. Meclis Başkanı olarak tüm vekillere eşit davranıyorum. İktidar, muhalefet fark etmez eşit mesafedeyim. Konuşma sürelerini en çok istismar eden Sayın Tufan Erhürman'dır. Uyardığımız zaman da kendisi ve milletvekilleri de hep bir ağızdan bağırıyorlar. Herkes kendini anlatsın, ama suistimal de yapılmasın" dedi.

"MECLİSTE DİSİPLİN OLMALI"

Meclis'te disiplin olması gerektiğini söyleyen Töre, "Ben daha önce neysem, bugünde oyum. Disiplin olmalı, ben bunu söylüyor ve yapmaya çalışıyorum. Her dönem Meclis Başkanı olan kişi, görevli polisleri değiştirebilir. Bu, polisin görev değişikliğidir. Ben bir şoför, bir de yakın koruma aldım. Cumhurbaşkanı ve Başbakanının kaç koruması var?” diye sordu.

“Belirlenen sayının, yarısını aldım ben. Bu mecliste disiplin sağlanmalıdır" diyen Töre, şöyle devam etti:

"Mecliste çalışan polis arkadaşların da disiplinli olması gerek. Ben geldiğim zaman, çıkacağım zaman, tabure de oturmayacak, arkasını dönüp kaçmayacak, Meclisten çıkarken yolu kontrol edecek, çıkmamıza yardımcı olacak. Meclis Başkanına böyle davranan bir polis, meclise gelen bir başkasına nasıl davranır?"

“MAKAMA SAYGI DUYMALILAR”

Töre, “Kimse beni sevmek zorunda değil, ama makama saygı duymalılar. Disiplinin kaybolduğu bir yapı var ortada. Şimdi göreve gelen polis arkadaşlar çakı gibi. Daha önceki arkadaşlarda ayağa kalkmayan, sırt dönüp giden arkadaşlar vardı. Ben bundan rahatsız oldum ve açıkça dile getirdim. Laçkalığı ve disiplinsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Bu Meclis için genel bir sorun. Bazı personel arkadaşlar işe gelmiyor. Günlerce sağlık raporu gönderen var. Bu bir istismar, bunu araştırmayalım mı? Meclis Başkan Yardımcısı ve başkanlık divanı benimle çalışmak istemiyor. Meclis Başkan Yardımcısı oturduğu yerden bana bağırıyor. Bunlar çok yanlış. Ben eleştiriye alıştım. Her şeye rağmen işimi yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.