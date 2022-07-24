Töre, Beyarmudu Şehitlerini anma töreninde konuştu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Beyarmudu Şehitlerini anma amacıyla düzenlenen törene katılarak bir konuşma yaptı.

Töre, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar bir çok acı çektiğini, göçler yaşandığını ve katliamlara uğradığını, ama direnişi ve mücadelesinden asla vazgeçmediğini söyledi.

Beyarmudu bölgesinde olduğu gibi vatanın bir çok toprağında şehitler verildiğini ifade eden Başkan Töre, onların verdiği mücadele ile bugünlere gelindiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mücahit ve Mehmetçiklerin hediyesi olduğunu vurgulayan Töre, bunun kıymetinin iyi bilinmesini istedi.

Davanın Kıbrıs Türkleri ile Anavatan tarafından birlikte yürütüldüğünü kaydeden Töre: “Öznemiz Türk Milletidir” dedi.

Şehitlerin ve gazilerin emaneti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonlandırmanın ve garantörlüğünü kaldırmanın onlara büyük bir ihanet olacağını ifade eden Töre şunları kaydetti:

“Mehmetçik ile Mücahit birlikte bu topraklarda can verdi. Bu bayraklar hem göndere çektiğimiz hem de gönlümüzdeki bayraklardır. Onun için her zaman Mücahit olmaya, Mukavemetçi olmaya ve Mehmetçik olmaya hazırız”

Törende şiir okunurken, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de bir konuşma yaptı, ayrıca din görevlisi tarafından şehitler için dua okundu.