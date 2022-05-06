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Töre: Bir An Önce Hükümet Kurulmalı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, istikrarsızlığın bu ülkeye yakışmadığını ifade ederek, bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini ve bunun için Meclis olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini belirtti.
Töre: Bir An Önce Hükümet Kurulmalı

Başkan Töre, Sönmezliler Ocağı Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Başkan Töre’ye her zaman yakın olduklarını ifade ederek görevinde başarı dilemek ve ziyaret vesilesiyle ülkenin içinde bulunduğu siyasi durum nedeniyle bilgi almak istediklerini söyledi.
Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Sönmezliler Ocağı’nın geçmişte  ulusal mücadelede çok önemli görevler üstlenmiş kişilerden oluştuğunu kaydetti.
Töre, devlet sahibi olmamıza rağmen gelmiş geçmiş zaman süreçleri içerisinde siyasi istikrarsızlıkların sık sık yaşandığına değinerek bu durumun hizmet verme noktasında zaafiyetler yarattığını söyledi.
Demokrasinin içerisinde çarelerin tükenmeyeceğine inandıklarına değinen Başkan Töre, halkın seçilmiş siyasilerden hizmet beklediğini vurguladı.
Seçimin kısa bir süre önce yapıldığını anımsatan Töre, hükümetin istifası sonrası oluşan siyasi istikrarsızlığın bir an önce ortadan kalkmasını beklediklerini ifade etti.
Töre, devlet yönetmenin ve siyasetin ciddiyet, doğruluk ve ilkeli duruş istediğine işaret etti.
Töre, ülkede ekonomik ve sosyal yönden ciddi sorunlar olduğuna değinerek bu sorunların çözümü için hükümet, parlamento ve devletin iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini söyledi.
Töre, şunları kaydetti:
 “Milli davanın özünde milli bir duruş sergilenmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni  yaşatma ve ileriye taşımada Anavatan Türkiye, bizimle aynı düşüncededir. Bu dayanışmanın daha ileriye götürülmesi konusunda hem fikiriz. Farklı seslerin ortaya çıkmasını da her zaman demokrasinin zenginliği olarak kabul ediyoruz.”
Siyasette “güvensizlik” değil “güvenirliliği ve ciddiyeti” arttırmak gerektiğine vurgu yapan Töre, oy veren halkı demokrasiden, parlamentodan ve hükümetlerden soğutmamak gerektiğini kaydetti.
Töre: “Halkımıza örnek olmak zorundayız. Hem Cumhurbaşkanımız hem de siyasilerimizin en kısa sürede gereğini yerine getireceğine inanıyorum” dedi.
Kabulde Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.

 

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