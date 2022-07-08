Töre: Biriz beraberiz ve hep birlikte Türk milletiyiz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul’da bulunan Kıbrıs Türk Kültür Derneği’ni ziyaret etti ve burada Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre Kıbrıs gazilerine hitaben yaptığı konuşmasında, Türk askerinin asla Kıbrıs’tan çekilmesinin istendiğini; ancak bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini vurguladı. Töre, “Türk askeri Kıbrıs’tan çekilirse, Doğu Akdeniz Ege Denizi gibi olacak. 12 adalar ile yaşadığımız sıkıntılar Doğu Akdeniz’de de olacak” dedi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşımızdan da alıntılar yaparak, “şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda dediğimiz aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizle bugünlere geldik” dedi.

Töre, “bizden sonraki gelecek nesilleri 1878’den 1974’e kadar yaşadığımız duruma yeniden düşürtmeye hakkımız yoktur” diye belirterek, “KKTC’ye, Türk Ordusuna, Anavatan Türkiye’ye ve birbirimize sahip çıkacağız. KKTC’nin varlığı Türk Milleti ve Kıbrıs Türk Halkı’nın en büyük gelecek sigortasıdır. Bizler ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ifadesiyle bütünleşen, Türk Milleti ile ayrısı gayrısı olmayan bir milletin evlatlarıyız” dedi.

Zorlu Töre, konuşmasının devamında ideallerimizden ve milli davamızdan asla taviz vermeyeceğimizi belirtti.

Töre, “azacık esneme ve gevşeme yaparsak hemen tefrika ve nifak giriyor. Şairin dediği gibi tefrika girmezse bir millete düşman giremez. Toplu vurursa yürekler, onu top sinderemez. Onun için birlikte hareket edeceğiz. Biriz beraberiz ve hep birlikte Türk milletiyiz. Kıbrıs Türk Kültür Derneği olur, Hataylılar Kültür Derneği olur, Karadenizliler Kültür Derneği olur; ancak hepimizi birleştiren nokta Türklük ve Türk Milletinin milli hak ve menfaatleridir” diye konuşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.