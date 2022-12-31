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Töre: Birkan Uzun gönüllerde taht kurdu

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Amerika’da geçirdiği kayak kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un 1.ölüm yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığında düzenlenen anma etkinliğine katıldı.
Töre: Birkan Uzun gönüllerde taht kurdu

Töre, burada yaptığı konuşmada bundan bir yıl önce Birkan Uzun’un zirvede canını teslim ederken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını yere düşürmediğini ve zirveye diktiğini söyledi.

Kahramanlığın asıl tanımının bu olduğunu ifade eden Töre, kahramanlığın ileri atılıp geri dönmemek ve bayrağı zirveye dikmek olduğunu kaydetti.
Uzun’un belki de hiç hiçbirimizin başaramayacağı böylesine gurur verici bir başarı elde ettiğine değinen Töre, onun gönüllerde taht kurduğunu vurguladı.
Birkan Uzun’un ruhunun daima şad olacağını dile getiren Başkan Töre, onu daima dualarla ve milli bir kahraman olarak anacaklarını söyledi.
Töre, Kıbrıs Türk gençliğinin daima Birkan Uzun’u örnek alarak zirveyi hedeflemesi gerektiğini ifade ederek okullarda katıldığı etkinliklerde gençlere bu öğüdü sürekli verdiğini belirtti.

Başkan Töre konuşmasında Birkan Uzun’a Allahtan rahmet ailesi ve sevenlerine sabırlar diledi.

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