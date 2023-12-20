Töre: Bize bu toprakları şehitlerimiz ve gazilerimiz hediye etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, şehit kanları ile alınan toprakları ne Amerika ne Avrupa Birliği, ne de başka birinin hediye ettiğini belirterek: “Burada Mücahitlerimizin ve Mehmetçiklerimizin mücadelesi vardır” dedi.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle videolu mesaj yayımlayarak, “Şehitlerimizin ruhu şad olsun gazilerimize de Allah uzun ömürler versin” ifadelerini kullandı.

Başkan Töre, 1963 Kanlı Noel saldırılarının geride büyük acılar ve sıkıntılar bıraktığını söyledi.

Töre, 103 köyün boşaltıldığını, binlerce insanın göçmen durumuna düşürüldüğünü ve toplu katliamlara maruz kalındığını vurguladı.

Töre, Volkan, Karaçete ve 9 Eylül teşkilatlarının başlattığı mücadelenin Türk Mukavemet Teşkilatı ile devam ettiğini, Mücahitlerin Kıbrıs Türk halkını Barış Harekatı’na kadar ayakta tuttuğunu belirtti.

Bugünlere gelene kadar zor günlerden geçildiğini anımsatan Başkan Töre açıklamasına şöyle devam etti;

“O günler zor zamanlardı. Türkiye etkin ve fiili garantörlüğünü faaliyete geçirmeseydi ve Lefkoşa üzerinde Türk jetleri uçmasaydı, Rumlar Lefkoşa’yı düşürene kadar saldırılarına devam edecekti. Kıbrıs Türk halkı o günden bugüne mücadelesini sürdürüyor. 4 Mart 1964’te Kıbrıslı Rumlar, BM’den aldıkları yetki ile meşru bir yapıya kavuştular. Bizler Kıbrıs Cumhuriyeti’nden uzaklaştırıldık. Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışlandıktan sonra bizler kendi yönetimimizi kurmanın mücadelesini yerini getirdik. Geçiçi Türk Yönetimi, Otonom Türk Yönetimi, Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Federe Yönetimi ve en sonunda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Devletini ilan ettik. Bugün Allah’a şükür huzur içerisindeyiz, Mücahitlerimizin devamı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bizim için en büyük güvencedir.”

Başkan Töre, gençlerin geleceğe güvenle bakmalarının yolunun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devamının sağlanmasından ve Anavatan Türkiye’ye sarılmaktan geçtiğini söyledi.

BM ve AB’den medet ummanın doğru olmadığını belirten Başkan Töre, Gazze’de yaşanan soykırıma dünyanın medeni ülkelerinin sessiz kaldığını kaydetti.

Töre, açıklamasının sonunda Gazze’de yaşanan şiddete sessiz kalan ve İsrail’in yanında yer alan başta ABD olmak üzere bu suça ortak olan ülkeleri protesto etti.